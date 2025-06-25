Прем'єр Угорщини вкотре виступив проти вступу України у ЄС та Північноатлантичний Альянс.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина, Словаччина, Сполучені Штати Америки і Туреччина не хочуть бачити президента Володимира Зеленського на саміті НАТО.

Як передає газета Magyar Nemzet, в одному з останніх інтерв'ю Орбан назвав відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів Альянсу, яке відбудеться вже завтра, показовим і чітким сигналом про те, що "попередній розділ закінчився":

"Річ у тім, що в дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок. Американці, турки, словаки і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли мова йде про НАТО".

За словами політика, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною. "Угорщина не хоче бути членом жодного об'єднання ЄС з Україною - ні в НАТО, ні в Європейському Союзі", - додав він.

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Саміт НАТО у Нідерландах

Нагадаємо, цьогорічний саміт Північноатлантичного Альянсу вже стартував. Президент України Володимир Зеленський присутній на спільному фото лідерів, яке зробили перед початком зустрічі.

За даними західних ЗМІ, Зеленського запросили на офіційний прийом для лідерів, але його участь в основній сесії з усіма главами держав НАТО не запланована.

Також джерела журналістів повідомляють, що завтра президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує провести зустріч з українським лідером.

Відомо, що Зеленський вже зустрівся з Королем Нідерландів Віллемом-Александром та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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