Він не уточнив, чи продовжать США надання військової допомоги Україні, заявивши, що розгляне це питання.

Президент США Дональд Трамп назвав свою початкову обіцянку покласти край російському вторгненню в Україну "сарказмом" і визнав, що "це складніше, ніж люди можуть собі уявити". Про це пише Clash Report.

Він не уточнив, чи продовжать США надання військової допомоги Україні, заявивши, що розгляне це питання.

"Щодо грошей, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, Путін повинен припинити цю війну, люди гинуть", - сказав Трамп на прес-конференції на саміті НАТО.

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Кореспондент Бі-бі-сі запитала в нього, чи готові США продавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"Послухайте, вони дійсно хочуть отримати ці, як вони їх називають, протиракетні системи, Patriot. Ми подивимося, чи зможемо ми знайти кілька вільних. Знаєте, їх дуже складно дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачаємо їх Ізраїлю. І вони неймовірно ефективні. І так, Україна хоче їх більше, ніж будь-чого іншого, як ви, мабуть, знаєте. Це дуже хороше питання", - відповів він.

Як пише BBC, журналісти, які були присутні на пресконференції, зазначають, що судячи з тону відповіді Трампа, він не виключає такої можливості.

Системи Patriot для України

Раніше Зеленський заявляв, що Україна отримувала сигнал про можливе передання старих систем Patriot від Ізраїлю, але жодна з них поки що не прибула на українську територію. За його словами, ще до нападу ХАМАС на Ізраїль була домовленість із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу про передання відповідних систем ППО.

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