Він зауважив, що треба реально дивитися на речі і не давати надмірних обіцянок.

Україна не зможе приєднатися до НАТО найближчим часом.

Таку думку висловив британський міністр оборони Бен Воллес в інтерв’ю The Washington Post. Він зазначив, що в даний час є розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу. Але, як вказав міністр, НАТО, як і Євросоюз, не повинні повторювати помилки і давати надмірні обіцянки таким претендентам на вступ, як Україна.

"Треба бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі; цього не станеться найближчим часом", – сказав Воллес.

Щодо гарантій безпеки Воллес зазначив, що низка країн готові укласти двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною і взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо удосконалення військового потенціалу країни, щоб унеможливити будь-які напади на Україну в майбутньому.

На думку Воллеса, такі двосторонні домовленості можуть мати успіх у стримуванні РФ, оскільки "російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".

Міністр підкреслив, що західні партнери підтримують надання зброї та фінансування Україні і при цьому не примушують Київ до початку мирних переговорів з Кремлем.

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО восени 2022 року. НАТО дійшло згоди щодо приєднання України, але цього не може статися, поки триває війна. Президент Володимир Зеленський і сам заявив, що про вступ до закінчення війни мови бути не може. Але на липневому саміті НАТО він розраховує отримати гарантії безпеки від країн-партнерів на період до приєднання країни до НАТО.

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