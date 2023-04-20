Президент заявив, що не існує жодних бар'єрів для приєднання України до НАТО.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна бажає затвердити гарантії безпеки на липневому саміті голів держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) перед вступом в Альянс, але альтернативи членству в НАТО не розглядаються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Альянсу в Києві. "Вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єра, який би перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс, і саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс - час для відповідних рішень", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. "І люди це розуміють", - сказав Зеленський.

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Також глава держави розповів про очікування від саміту НАТО.

"Ми очікуємо саме кроки вперед, і дуже конкретні, коли б ми хотіли зрозуміти для себе, для нашої держави і суспільства - що Україна буде в НАТО. Ми почали про це говорити з паном генеральним секретарем. Нам потрібно щось більше, ніж той формат наших відносин, в якому ми сьогодні знаходимось. Ми високо цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми хочемо розуміти: коли Україна буде в НАТО? А також ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не готує "альтернативу членству в НАТО". "І не розглядаємо це як компроміс. І це зараз я говорю не нашому суспільству, бо наше суспільство це чітко усвідомлює. Я це говорю деяким лідерам, деяких держав, які постійно шукають компроміс майбутньому членству України в НАТО", - додав Зеленський.

"Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України, конкретно. А пакет гарантій на цьому шляху, допоки ми ще не в Альянсі, ось це б хотіли б затвердити у Вільнюсі, і також бути у цьому дуже конкретними", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна усе підготує для цього. Він уточнив, що йдеться про гарантії безпеки, які Україна хоче отримати перед вступом в НАТО.

"Я наголошую, що ці гарантії безпеки в жодному разі не замінюють і не відкладають членства України в НАТО. Поки триватиме реалізація рішень, безпека вже потрібна, і як доведено історією, це потрібно не тільки для нашої держави, а для усіх в Європі і для усього вільного світу", - сказав Зеленський.

Саміт голів держав і урядів країн-членів НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

Візит Столтенберга у Київ

Сьогодні з неоголощеним візитом у Київ прибув генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Цей візит став першим з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в УКраїну.

Президент Володимир Зеленський підтвердив візит у Київ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і розповів, які теми вони обговорили.

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