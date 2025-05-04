Водночас джерела видання не уточнили, чи погодив це постачання президент США Дональд Трамп.

Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також ведуться переговори із союзниками щодо можливої передачі ще однієї установки з Німеччини або Греції, пише The New York Times з посиланням на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників.

Посадовці, які побажали зберегти анонімність у зв’язку з чутливістю теми, не прокоментували, чи підтримує президент Дональд Трамп передачу цих систем, або чи було рішення ухвалене ще за адміністрації Байдена.

Речник Ради нацбезпеки США Джеймс Хьюїтт зазначив: "Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися".

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Міністерство оборони США повідомило, що "продовжує постачати Україні обладнання з раніше затверджених" пакетів, маючи на увазі озброєння з наявних запасів і нові закупівлі.

Нова партія озброєння надходить в Україну в період, коли Росія посилила ракетні обстріли, зокрема напад на Київ 24 квітня, який став найкривавішим за останній рік.

Минулого року Україна просила про надання семи систем Patriot. Станом на зараз у країни є вісім, але лише шість перебувають у робочому стані. Ще дві модернізуються. Після доставки нових систем з Ізраїлю та потенційно з Європи, Україна отримає десять Patriot, що зміцнить захист столиці.

У відповідь на наростання бойових дій з боку Росії, тон заяв Трампа став більш м’яким у бік України.

США зобов’язані схвалювати будь-які поставки Patriot в Україну, навіть через інші країни. Через дефіцит цих систем та їхню важливість для захисту союзників і баз США, кожна передача є предметом стратегічного аналізу.

Попри те, що Україна все ще отримує озброєння за попередніми домовленостями адміністрації Байдена, очікується, що ці поставки припиняться до кінця літа.

Створення однієї системи Patriot коштує щонайменше 1 мільярд доларів, а для її обслуговування потрібно близько 90 військовослужбовців.

Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, у світі функціонує приблизно 186 систем Patriot. США володіють третиною з них і вже передали чимало за кордон для захисту партнерів. Європейські країни мають близько 40 таких установок, з яких вісім вже перебувають в Україні.

Система з Ізраїлю, що наразі модернізується для передачі Україні, є старою моделлю, але, як очікується, буде поставлена вже цього літа. За даними аналітиків, Німеччина та Греція разом мають близько 15 Patriot.

Проблеми з Patriot в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна так і не отримала системи Patriot, про поставку яких було домовлено на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

Президент зауважив, що для отримання таких систем Україна готова на будь-який формат. Він додав, що у цій ситуації питання не в грошах, адже деякі європейські партнери готові допомагати Україні фінансово для отримання систем Patriot.

Згодом президент заявив, що Україна всюди шукає зенітні ракетні системи Patriot і веде окремі розмови з країнами, які їх мають.

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