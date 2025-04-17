Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв працювати із запитом України щодо закупівлі щонайменше 10 систем Patriot.

Україна всюди шукає зенітні ракетні системи Patriot і веде окремі розмови з країнами, які їх мають. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

"Ми розуміємо, що це великий дефіцит і велика проблема", - відзначив Зеленський.

Президент повідомив, що вважає посилення української протиповітряної оборони Patriot частиною гарантій безпеки для України.

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"Наприклад, США реально могли би з точки зору, що вони власники ліцензій, власники цього бренду і відповідних підприємств - могли би гарантувати Україні системи Patriot, а Україна готова їх купути", - додав Зеленський.

За його словами, Україна готова купити як мінімум 10 систем Patriot. Зеленський повідомив:

"Я сказав про цей мінімум я сказав президенту Трампу під час нашої розмови по телефону, а він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Я не знаю. Поки що, окрім цього, у мене іншої інформації немає".

Також президент України додав, що є розуміння, скільки цих систем є в країнах на Близькому сході.

"Ми окремо ведемо різні розмови, і також розуміємо, скільки систем є в Європі, у Сполучених Штатах, у деяких Азійських країнах. Ми шукаємо всюди відповідні системи", - заявив Зеленський.

Він додав, що під час оголошення повного припинення вогню, було би дуже непогано мати відповідні системи.

"Ми готові купувати. Я проводжу окремі діалоги з європейцями, тому що, це великі гроші. Якщо Америка буде готова нам їх продати, я не випадково сказав президенту Сполучених Штатів - ми готові будемо купити. Тож, у мене є діалог з деякими країнами - вони Україні допоможуть з фінансуванням", - наголосив Зеленський.

Додаткові Patriot для України - думка військового

Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що якщо в України буде навіть багато грошей, то США можуть не продати зенітно-ракетні комплекси Patriot, бо їх та ракет до них "вільних" немає.

"Мені здається, що у США кількість ракет до ЗРК обмежена і зараз вони готуються до дуже жорсткого протистояння з Іраном, який може завдавати великих ракетних ударів. І те, що в них є , і те, що у виробництві, яке розганяється не дуже швидко, їм це все потрібно і вони нам не зможуть нічого продати", - зазначив він.

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