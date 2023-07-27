Раніше в Пентагоні побоювалися, що цей крок створить прецедент для переслідування американських військових.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таємно розпорядився передати докази воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Україні, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Як пише The New York Times із посиланням на поінформовані джерела, на думку посадовців, це є показником серйозних зміни в американській політиці. Чиновники наголошують, що раніше Пентагон опирався цьому, адже побоювався створення прецедента, який дозволить переслідувати американських військових. І таке рішення Джо Байдена цей багатомісячний опір перекреслює. При цьому достеменно не відомо, що саме спонукало американського президента до такого рішення.

"Зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію, включно з деталями про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території. Вони вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утримувалися від того, щоб ділитися цим із Гаагою", – йдеться у матеріалі.

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Воєнні злочини Росії в Україні

Від початку вторгнення Росії в Україну російські окупанти скоїли тисячі воєнних злочинів проти українців. Серед них розстріли, зґвалтування, катування, удари по цивільних обʼєктах та обʼєктах критичної інфраструктури, а також примусова депортація українців, зокрема дітей.

Ці справи розслідуються українськими правоохоронцями. У деяких із них вже оголошено вирок, у інших – ідентифіковано воєнних злочинців. Так, 24 липня 2023 року стало відомо, що СБУ ідентифікувала 11 росіян, які розстрілювали автомобілі з цивільними людьми в Бучі під час окупації Київщини у перші місяці повномасштабної війни. Усім заочно повідомлено про підозру.

Крім того, в Україні судитимуть 5 російських військових, які розстріляли 10 автомобілів з людьми у Гостомелі. Також встановлюються особи інших росіян, причетних до злочину.

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