Російський солдат розстріляв цивільних на Чернігівщині.

До суду направлено обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, який у квітні 2022 року розстріляв двох цивільних в Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора. За даними слідства, 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ незаконно позбавили волі трьох місцевих жителів села Гайворон Ніжинського району

Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств. "Потім обвинувачений, за попередньою змовою з військовослужбовцями країни-агресора, вивів чоловіків з підвалу. Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї", - розповіли у прокуратурі.

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Від отриманих травм чоловіки померли на місці. Ніжинською окружною прокуратурою Чернігівської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно окупанта, йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Суди над окупантами в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Київській області судитимуть 20-річного загарбника, який згвалтував медсестру та знущався з мирних жителів під час окупації.

Вілтку повідомлялося, що у Чернігівській області судитимуть двох російських військовослужбовців, які оселилися в будинку, де жили неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з них неодноразово намагався зґвалтувати дівчину та бив її, погрожуючи вбивством рідних та згвалтуванням з боку інших військових.

Нагадаємо, що нещодавно до суду скерували обвинувальний акт стосовно командувача центрального військового округу РФ Олександра Лапіна, який керував наступом на Чернігівщину.

Також заочно судитимуть російського генерал-полковника, який керував операцією із захоплення Київської області.

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