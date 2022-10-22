Президент наголосив, що російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти цивільного населення України та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує поширити світові санкції на всіх російських пропагандистів та зірок, які підтримують чи виправдовують терор.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємо ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоу-бізнесу, які підтримують чи виправдовують терор", - сказав президент.

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Він нагадав, що міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій та базовий перелік усіх тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий.

"Маємо чітко оцінювати такий "інформаційно-емоційний" складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог", - вважає Зеленський.

За його словами, також різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдовування злочинної спроби анексії української території та мобілізації на війну проти України.

"Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим", - додав глава держави.

Санкції проти РФ: що відомо

Довідка УНІАН. Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-посол США в Росії Майкл Макфол, була створена за ініціативи президента Володимира Зеленського. До її складу увійшли як українські, так і міжнародні експерти. Вони напрацьовують документи, які містять рекомендації щодо впровадження санкцій проти РФ.

РНБО також ввела санкції проти артистів, які підтримали війну в Україні. Обмеження будуть діяти протягом п'яти або десяти років.

Зазначається, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести санкції проти артистів, які підтримали війну Росії проти України або вирішили мовчати. Зокрема, до списку санкцій потрапили українські артисти - Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

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