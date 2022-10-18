Єрмак також закликав до активних кроків інші міжнародні організації.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак за результатами поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області, до якої не приєдналися представники Міжнародного комітету Червоного Хреста заявив, що Україна не бачить готовності МКЧХ працювати над захистом українських полонених.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Єрмак наголосив, що Україна очікує й вимагає від МКЧХ належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці, адже саме для таких завдань і було створено організацію.

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"Ми свідомі того, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників", - наголосив керівник ОП.

На його думку, українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі.

Єрмак також закликав до активних кроків інші міжнародні організації.

Минулого тижня під час відеорозмови з президенткою Червоного Хреста Мір'яною Еггер очільник ОП закликав представників МКЧХ відвідати разом з українською делегацією контактну лінію й вимагати допустити місію організації на тимчасово окуповану територію для перевірки стану українських полонених в Оленівці.

Так, у понеділок, 17 жовтня 2022 року, до контактної лінії в Запорізькій області прибули уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко.

Однак представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися.

Зокрема, Лубінець зауважив, що представники МКЧХ попри взяті на себе зобов’язання досі не відвідали колонію в Оленівці, де утримують, зокрема, захисників "Азовсталі".

"На жаль, при кожному обміні ми бачимо, що бездіяльність МКЧХ призвела до того, що наших військовополонених та цивільних заручників щодня катують голодом, електрикою, тому що росіяни знають, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не приїде, не вимагатиме доступу до місць утримання військовополонених і цивільних, і що взагалі він демонструє свою бездіяльність", – сказав омбудсмен.

Він констатував, що МКЧХ не виконує свій мандат, який передбачає відвідання військових і цивільних заручників як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ, виправдовуючи це відсутністю дозволу від російської сторони.

Трагедія в Оленівці: реакція МКЧХ

13 жовтня Україна висунула ультиматум Міжнародному комітету Червоного Хреста. Організації дали три дні для направлення місії до колонії в окупованій Оленівці.

15 жовтня нова президентка МКЧХ Мір'яна Еггер під час зустрічі з керівником ОП Андрієм Єрмаком заявила, що Червоний хрест продовжуватиме вимагати отримання доступу до українських військовополонених.

Однак уже 17 жовтня стало відомо, що у МКЧХ проігнорували заклик України приєднатися до української делегації з метою здійснення спроби відвідання колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

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