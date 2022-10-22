Президент наголосив, що навіть зараз частково у темряві життя в Україні все одно цивілізованіше, на відміну від Росії, яка несе цей терор.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців ще уважніше ставитися до необхідності свідомо споживати електрику.

Про це йшлося у його вечірньому відеозверненні.

За словами президента, географія сьогоднішніх ворожих ударів достатньо широка.

Відео дня

Зокрема, російські ракети поцілили в об'єкти на території Хмельницької, Волинської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей.

"Основна мішень терористів - енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері", - закликав Зеленський.

Він також попросив людей звертати увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, коли можуть бути стабілізаційні відключення.

Президент закликав громадян планувати свій день, враховуючи цю інформацію.

Зеленський повідомив, що у більшості населених пунктів вже повернули світло, однак наразі роботи з відновлення електропостачання до осель українців ще тривають.

"Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати... І навіть зараз частково у темряві життя в Україні все одно цивілізованіше, на відміну від Росії, яка несе нам цей терор... Ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні", - сказав він.

Глава держави наголосив, що українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні.

"Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно – я підкреслюю: щоденно – просуваються вперед", - додав Зеленський.

Критична ситуація в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.

Вранці сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що внаслідок ракетної атаки на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Унаслідок атаки російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Українців закликали протягом декількох днів з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

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