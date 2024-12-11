Цей пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам.

Державний департамент США підтримав продаж Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на загальну суму 266,4 мільйона доларів.

"Державний департамент США ухвалив рішення, яким санкціонував можливий продаж уряду України послуг з технічного обслуговування винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму орієнтовною 266,4 мільйона доларів. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес", - йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

У документі вказується, що українська влада звернулась із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Туди входять:

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об’єднана система планування місій (JMPS);

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

деякі модифікації та технічна підтримка;

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини до літаків та їхніх двигунів;

підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;

програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;

підготовка персоналу та навчальне обладнання;

технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

Очікується, що цей пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки потужнішій системі ППО для виконання місій з самооборони і забезпечення регіональної безпеки.

Основними підрядниками вказуються компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).

Українські F-16 - останні новини

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що загалом Україні передадуть 19 винищувачів F-16. Вона запевнила, що Копенгаген не відмовляється від намічених планів допомоги Києву

Зі свого боку військовий оглядач Денис Попович пояснював, що партнери поступово передають Україні обіцяні винищувачі F-16

У США заявили, що готові навчати більше українських пілотів для керування винищувачами F-16. При цьому наголошується, що цього зробити поки що неможливо, тому що в України немає контингенту для цього.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що це твердження є "гальмуванням процесу" передачі Україні літаків.

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