Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий продовжити роботу в цьому напрямку.

У США заявили, що готові навчати більше українських пілотів для управління винищувачами F-16. При цьому наголошується, що цього зробити поки що неможливо, тому що в України немає контингенту для цього.

"У нас було навчено обмежену кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати - ми готові, і якомога більше", - заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час форуму національної оборони в США.

За його словами, в українців нібито немає пілотів, "щоб вчасно створити повну спроможність F-16".

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Винищувачі F-16 для України - останні новини

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що загалом Україні передадуть 19 винищувачів F-16. Вона запевнила, що Копенгаген не відмовляється від намічених планів допомоги Києву

Зі свого боку військовий оглядач Денис Попович пояснював, що партнери поступово передають Україні обіцяні винищувачі F-16. Експерт звернув увагу, що в Данії відбуваються навчання українських фахівців для застосування цих літаків.

Крім того, він додав, що Нідерланди теж передають Україні такі винищувачі, і ще Бельгія обіцяла надати літаки. Також експерт нагадав, що ще Франція готується передати Україні літаки Mirage-2000.

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