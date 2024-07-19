Термін погашення кредиту - 15 років.

Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента Володимира Зеленького, у його присутності міністри оборони Рустем Умєров та Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

"Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проекти у цій сфері. Ідеться, зокрема про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів", - зазначається у повідомленні.

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Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Водночас ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.

"Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проектів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту - 15 років.

Також на сайті президента зазначається, що він виступив на засіданні уряду Великої Британії. Зеленський наголосив, що єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася у президента Росії Володимира Путіна, - це "великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя".

"Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити - своїми втратами та своєю поразкою", - сказав він.

Президент додав, що "зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання". "І це - наша далекобійність… Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб", - підкреслив Зеленський.

Звертаючись до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, він сказав: "Я дуже ціную те, що наші міністри щойно підписали договір про оборонно-промислову підтримку, практичний документ. Ми повсякчас повинні пам'ятати, що співпраця у сфері безпеки та оборони між Україною та Великою Британією завжди має значення. І, звичайно, я запрошую вас, Кіре, відвідати Україну. Дуже вам дякую. Коли у вас буде змога приїхати в Україну, ви побачите, що для всіх українців це привілей, і ми дуже вдячні Великій Британії, всім вам, усій вашій нації".

Зеленський додав, що можна опрацювати якомога більше деталей їхніх домовленостей, щоб українці та британці могли відчути результати якнайшвидше.

Іноземна допомога Україні

Раніше новий очільник британського уряду Кір Стармер заявив, що російська загроза поширюється на всю Європу. Він запевнив Україну, що Велика Британія стоятиме на її боці стільки, скільки це буде потрібно.

А генсек НАТО під час саміту Європейського політичного співтовариства повідомив, що вже восени у німецькому місті Вісбаден розпочне роботу нове командування НАТО-Україна.

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