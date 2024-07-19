За словами Кіра Стармера, агресія Росії є "непрощенною і не може залишитися безкарною".

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Королівство "подвоїть" підтримку України. Про це повідомляє The Guardian.

Стармер назвав візит Володимира Зеленського на Даунінг-стріт "справжньою подією в історії". Видання зазначає, що український президент був зустрінутий британським урядом стоячи, оскільки він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року.

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії", - сказав Стармер. Відео дня

За його словами, те, що президент став першим іноземним лідером 21-го століття, який особисто звернувся до Кабінету міністрів, свідчить про "повагу до вас в цій країні і в усьому світі".

При цьому Стармер підкреслив, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії", і що агресія Росії є "непрощенною і не може залишитися безкарною". У свою чергу Велика Британія "подвоїть" підтримку України.

Новий британський прем'єр - перші заяви

Напередодні новий британський прем'єр Кір Стармер заявив, що "перезавантажить" відносини з ЄС для підтримки України. Водночас він підкреслив, що "європейська безпека буде в центрі зовнішньополітичних і оборонних пріоритетів цього уряду, і саме тому я зосереджений на використанні цієї миті для оновлення наших відносин з Європою".

Раніше Стармер заявив, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. За його словами, королівство стоятиме на боці України, "поки це необхідно".

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