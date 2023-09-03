Зеленський та Макрон також домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість щодо безпекових гарантій: команди України та Франції працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій.

Про це Зеленський повідомив у своєму в Telegram-каналі, зауваживши, що він провів "ґрунтовну й конкретну" розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її", - зазначив президент України.

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Крім того, Зеленський та Макрон обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі та "зернового коридору", який має бути продовжений. Вони домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди - України та Франції - працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - заявив глава держави.

Також вони з Макроном обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Зеленський наголосив на вагомості того, аби якнайбільше країн світу приєдналися до неї, зокрема держави Глобального Півдня.

"Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", - повідомив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, 12 липня лідери країн "Великої сімки" (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Італії) погодили декларацію безпекової підтримки України. Так, країни G7 започатковували процес переговорів з Україною про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї.

До декларації приєдналися вже понад два десятки країн. Наприкінці серпня до неї приєдналася також і Словенія.

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