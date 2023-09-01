Засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку щодо України має відбутися 20 вересня.

Президент України Володимир Зеленський відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку цього місяця та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України. Про це повідомив журналістам у п’ятницю посол Албанії в ООН Феріт Ходжа пише The Guardian.

У вересні Албанія є главою ради з 15 членів. Світові лідери повинні почати збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня на засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Засідання Ради безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.

Інформація про візит Зеленського до США - деталі

Видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомляло, що у вересні президент України Володимир Зеленський, імовірно, здійснить візит до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН. Очікується, що там він обґрунтує необхідність своєї Формули миру.

Відео дня

Десять пунктів Формули миру Зеленського передбачають заклик до повного виведення російських військ з території України, звільнення усіх воєнних заручників та депортованих українців, а також забезпечення продовольчої і енергетичної безпеки. Також йдеться про безпекові гарантії для України як тільки завершаться бойові дії та про відновлення безпеки довкола окупованої Запорізької атомної електростанції.

Вас також можуть зацікавити новини: