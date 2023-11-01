Посол назвав їх недоречними.

Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Він назвав обмеження руху товарів через кордон щонайменше недоречними в умовах повномасштабної війни, а також додав, що українська сторона підтримує зв'язок з польською владою.

"Польській стороні доведено сигнал про шкоду, яку можуть завдати такі протести Україні та Польщі, а також українському та польському бізнесу. Крім того, постраждає також імідж Польщі та інтереси польських підприємців, які мають намір розширити свою участь у проєктах відбудови України", - додав він.

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Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Днями стало відомо, що польські перевізники планують до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Причиною вони назвали надмірну конкуренцію з українцями.

Вони вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземців правила перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту;

унеможливити реєстрування компанії в Польщі, якщо її фінанси не знаходяться на території Євросоюзу;

окрему чергу в Є-черзі для авто на європейських номерах;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

доступ до системи "Шлях".

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