Ключовою метою є збільшення пропускної спроможності та забезпечення стабільної роботи кордону.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо виконання меморандумів по роботі пунктів пропуску.

Як повідомляє профільне відомство в Facebook, Мінвідновлення звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської Комісії щодо проведення зустрічі з всіма залученими сторонами щодо вирішення питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Зазначається, що зустріч з Директоратом Єврокомісії запланована на 31 жовтня. Ключовою метою є напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

За словами заступника міністра, у жовтні виконання меморандумів складає 50%, при цьому у червні цей показник був на рівні 65%.

"На це, звичайно, є об’єктивні причини, до прикладу ремонті роботи, проте в умовах сезонного збільшення експорту, морської блокади, ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону, щоб як наші, так і іноземні водії могли точно знати коли перетнуть кордон, а економіка працювала. Особливо зважаючи на потребу забезпечити роботу "Шляхів солідарності", – підсумував Деркач.

Протести на польсько-українському кордоні - що відомо

На початку червня 2023 року польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" зі сторони Польщі. Польська сторона тоді тимчасово не здійснювала оформлення вантажних автомобілів, які слідували з України.

Нещодавно стало відомо, що з листопада польські перевізники хочуть розпочати страйк та перекрити на українському кордоні всі пункти пропуску до кінця цього року. Причиною є надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу. Перші збори учасників були узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 3 листопада.

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