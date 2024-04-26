Це відбувається в межах ініціативи "Зерно з України".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна доправила в Судан тонни зерна і продовжить допомагати країнам Африки.

"Цього тижня ініціатива "Зерно з України", наші суданські партнери та Всесвітня продовольча програма ООН доправили чергову партію українського зерна до Судану, що дасть змогу щомісяця надавати допомогу 2 мільйонам людей, які стикаються з гострим голодом і відсутністю продовольчої безпеки", - написав він у мережі X.

Як підкреслив президент, Україна продовжує підтримувати суданський народ, навіть коли сама захищається від російської агресії вдома. "Це наш керівний принцип: ми не лише шукаємо допомоги від світу, а й допомагаємо іншим у світі", - наголосив глава держави.

Відео дня

Зеленський запевняє, що Україна завдяки ініціативі "Зерно з України" продовжить доправляти нові вантажі до більшої кількості країн, щоб пом'якшити продовольчу кризу та допомогти тим, хто цього потребує.

Також президент додав, що продовольча безпека є важливим компонентом Української формули миру, оскільки в Україні вважають її одним із ключових принципів глобальної стабільності. "Ми закликаємо всі країни приєднатися до реалізації Формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії", - заявив президент.

Як наголосив глава держави, Україна також закликає всі країни засудити терористичні атаки Росії на українське сільське господарство, портову інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі. За його словами, російські удари вже пошкодили або зруйнували 215 об'єктів портової інфраструктури в Одеській області.

"Попри ці складні обставини Україна продовжує відправляти вантажі, зокрема життєво необхідне продовольство, до країн світу, серед іншого в Африку та Азію. Так, у межах ініціативи "Зерно з України" до низки країн, включно із Сомалі, Ефіопією, Кенією, Єменом і Суданом, доправляються критично важливі гуманітарні вантажі", - повідомив Зеленський.

Він висловив сподівання, що українська допомога суданському народу сприятиме наближенню Судану до стабільності та стійкого миру.

Grain from Ukraine

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, у рамках якої українське продовольство експортується до країн Африки та Азії.

З самого початку Україна планувала відправляти з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: