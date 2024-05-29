Необхідно припинити займатися угорськими проблемами на кожному засіданні, пише автор статті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поводиться у Брюсселі як російський агент, а блокування української політики Євросоюзу стало систематичними.

Про це у статті "Угорщина не потрібна" пише автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе. За його словами, постійні перешкоджання з боку Орбана вже не можна повністю пояснити внутрішньополітичними мотивами - проглядається світогляд.

"Орбан зробив свій вибір у конфлікті між загарбаною демократією, яка, безумовно, не бездоганна, але орієнтована на Європу, і агресивною, імперіалістичною автократією. Той факт, що вибір зроблений на користь Путіна, викликає лише здивування на тлі угорської історії", - пише Буссе. Відео дня

За його словами, інші країни-члени Європейського Союзу мають припинити займатися угорськими проблемами від засідання до засідання. Багато з того, що необхідно для підтримки Києва, включаючи поставки зброї, можна організувати на двосторонній основі або в групах однодумців.

"З історичної точки зору, ми також можемо дивитися в майбутнє з трохи більшим спокоєм, оскільки колись Орбан більше не буде на посаді. Зараз важливо зупинити Росію. Для цього вам не потрібна Угорщина", - додає оглядач.

Позиція Угорщини по допомозі Україні:

За даними ЗМІ, у Європейському Союзі зростає невдоволення поведінкою Угорщини в питанні допомоги Україні. Наразі вона блокує виділення понад 6,5 мільярда євро підтримки.

За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, Угопщина заблокувала близько 41% європейських резолюцій щодо України. "Це зайшло дуже і дуже далеко", - сказав він.

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