Будапешт блокує кошти, незважаючи на підтримку розширення фонду із закупівлі зброї для України.

Країни-члени Європейського союзу дедалі більше лютують через те, що Угорщина блокує виділення понад 6,5 мільярда євро (7,1 мільярда доларів) у якості термінової військової допомоги Україні.

Як пише Bloomberg, непоступливість Будапешта викликає дискусії серед дипломатів щодо того, як можна захистити від вето Угорщини фонд ЄС, куди скоро надійде і прибуток від заморожених російських активів.

"У мене є сім юридичних документів, які очікують затвердження для мобілізації ресурсів для військової підтримки України. Ця затримка може коштувати людських життів", – сказав глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в понеділок, коли його запитали про Угорщину. Відео дня

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив журналістам, що його країна продовжує блокувати все фінансування української зброї, незважаючи на рішучі заперечення міністрів закордонних справ інших країн ЄС на зустрічі в Брюсселі. За його словами, Угорщина зіткнулася з "величезним тиском".

Поки Угорщина продовжує блокувати виділення коштів на військову допомогу Україні, блок не може використовувати ці гроші, незважаючи на досягнуту в березні політичну угоду між усіма 27 країнами блоку про розширення фонду за рахунок мільярдів додаткових коштів. Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб наголошувала, що ЄС не може погодитися на блокаду військової допомоги, адже угоди укладаються для того, щоб їх дотримувалися. Варто зазначити, що Бельгія головує в ЄС до липня, коли її змінить Угорщина.

Відомо, що Будапешт блокує три окремі транші по 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, призначені для допомоги Україні. Крім того, у березні країни-члени ЄС погодилися додати 5 мільярдів євро на 2024 рік до фонду озброєнь для України, намагаючись забезпечити більш стабільне постачання підтримки Києву.

Блокування допомоги з боку Будапешта викликають ще більше занепокоєння, оскільки в липні фонд ЄС має отримати до 3 мільярдів євро за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Ці гроші будуть використовуватися безпосередньо, а не відшкодовуватися державам-членам, і мають піти на закупівлю зброї для України.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, зараз тривають переговори про те, щоб спробувати захистити ці гроші від вето Угорщини і швидше доставити їх в Україну. На зустрічі послів ЄС минулого тижня Угорщина заявила, що не може підтримати виділення коштів із фонду через побоювання з приводу "негативної дискримінації угорських компаній в Україні".

Греція і Кіпр також продовжують наполягати на обмеженні закупівель за кордоном, незважаючи на те, що в березневій угоді зазначено, що через фонд можна закуповувати зброю за межами ЄС. Тим не менш, тільки Угорщина повністю блокує фонд.

"Ми маємо бути прозорими в тому, якою є позиція Угорщини нині і якою вона була", – сказав журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, додавши, що, за його підрахунками, 41% резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною.

Примітно, що Угорщина також виступає проти можливого 14-го пакета санкцій щодо Росії. Також країна проти відкриття дебатів щодо пропозиції дозволити західним громадянам навчати українських солдатів на території України.

"Вони продовжують висувати все більш і більш божевільні ідеї, і більшість країн неможливо переконати у зворотному", – сказав Сійярто.

Крім того, цього тижня послами країн ЄС має бути обговорено пропозицію про початок переговорів про вступ України до ЄС. Дипломати очікують подальших перешкод з боку Угорщини.

"Майже всі наші обговорення і необхідні рішення ЄС блокуються тільки однією країною. Це зайшло дуже і дуже далеко", – наголосив Ландсбергіс.

Війна в Україні: позиція Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що серед європейського політикуму лунають "дедалі божевільніші та дикіші ідеї" щодо України. Раніше він виступив проти резолюції Ради Європи щодо безальтернативності мирного плану України.

Раніше FT писало, що Угорщина блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України. Так, Будапешт блокує ухвалення закону, який дозволив би Україні отримати від ЄС до 2 млрд євро на озброєння із заморожених російських активів. І джерела видання стверджують, що така позиція збережеться принаймні до європейських виборів.

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