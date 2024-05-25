Джерела стверджують, що такі заборони Будапешта збережуться принаймні до європейських виборів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує ухвалення закону, який дозволив би Україні отримати від ЄС до 2 млрд євро на озброєння із заморожених російських активів.

Як пише Financial Times, після багатомісячних дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибуток від близько 190 млрд євро російських активів, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, для закупівлі зброї для України.

При цьому Угорщина заперечує проти прискорення виплат, відмовляючись від вимоги одностайної підтримки ЄС27 для кожної виплати Україні, сказали FT п'ять обізнаних джерел.

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"Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", - сказав один зі співрозмовників, припустивши, що такі заборони Будапешта збережуться принаймні до європейських виборів, які відбудуться наступного місяця.

За словами іншого джерела, щоб домогтися згоди на використання прибутку від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою її частка брюссельських коштів не буде використовуватися для закупівлі зброї для України.

"Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує реалізацію умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт у принципі не заперечує, але в нього є сумніви щодо автоматичного здійснення платежів", - пише FT, посилаючись на обізнані джерела.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб врегулювати проблеми до призначення наступного платежу в липні. Угорщина відмовилася від коментарів.

"Будь-яке рішення на рівні G7 щодо використання майбутніх прибутків потребуватиме одноголосної підтримки країн ЄС27, що дасть Угорщині ще одну можливість зірвати зусилля щодо подальшого фінансування України", - підкреслює видання.

Угорщина і війна в Україні

Спочатку Будапешт засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проте відмовився надавати країні військову допомогу, а також зберіг відносини з Москвою.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан ветував європейську допомогу Україні, а також виступав проти її членства в НАТО і Європейському Союзі.

Також він закликав припинити вогонь і сісти за стіл переговорів з Москвою, оскільки він переконаний, що Україна не здатна перемогти Росію.

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