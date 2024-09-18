Як пише видання, це один із ключових пунктів "плану перемоги" Зеленського.

Володимир Зеленський сподівається отримати від Джо Байдена запрошення для України на вступ в НАТО до того, як президент США покине Білий дім. Як пише Le Monde, це частина "плану перемоги", який він представить у Вашингтоні.

"Український президент, сподіваючись прискорити закінчення війни, прагне переконати президента США вжити рішучих заходів і дати Києву можливість вступити в переговори з позиції сили", - пише оглядач видання Сільві Кауффманн.

Як пише оглядач, Зеленський не хоче, щоб йому нав'язували будь-які примусові рішення. У зв'язку з цим він розробив "мирний план" і "план перемоги", які він планує у Вашингтоні представити президенту Джо Байдену, двом кандидатам - Дональду Трампу і Камалі Гарріс - і Конгресу. За словами обізнаного джерела, "мирний план" має привести до відновлення миру. Другий план спрямований на те, щоб зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди.

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"Оскільки Путін не виявляє схильності до реальних переговорів, мета встановлення миру залишається вельми умоглядною. Що Зеленський хоче отримати від Байдена до того, як він залишить Білий дім у січні 2025 року, так це запрошення Україні вступити до НАТО після закінчення війни. Це один із ключових пунктів "плану перемоги", - йдеться у статті.

Проблема однак у тому, що Байден, людина часів холодної війни, зосередився на ідеї, що членство України в НАТО призведе до Третьої світової війни. Тому його план полягає саме в тому, щоб допомогти Україні в поміркованому режимі, щоб уникнути ескалації.

"Усе залежить від рішення Байдена", - заявив раніше Зеленський у коментарі Le Monde.

Можливо, зазначає оглядач, його обнадіяла заява радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що президент Байден "сповнений рішучості використати чотири місяці [що залишилися до закінчення терміну його повноважень], щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги".

"План перемоги" Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. До нього входять чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен після війни.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни і вважають, що "він може спрацювати".

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