Безпека Польщі залежить від безпеки України, акцентував Лукасєвіч.

Під час головування у Раді ЄС в першій половини 2025 року Польща максимально намагатиметься прискорити процес входження України до Європейського Союзу. Таку заяву зробив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

"Звісно, Польща під час свого головування максимально намагатиметься прискорити процес входження України до Європейського Союзу, оскільки це відкриватиме для вашої країни нові можливості. Адже для того, щоби бути в більшій безпеці, Україна має стати однією з частин об’єднаної Європи", – сказав він в інтервʼю "ZN.UA".

Він наголосив, що Польща від самого початку підтримує Україну в її прагненнях увійти до НАТО та Євросоюзу як вільна й незалежна держава. І така підтримка збережеться у майбутньому. За словами Лукасєвіча, "Україна має залишатися в межах своїх кордонів, зафіксованих міжнародним правом, і, безумовно, вона має протистояти злочинній Росії, боротися в цій несправедливій війні й виграти її у справедливий спосіб".

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"Це наша стратегічна мета — щоб Україна вийшла переможцем у цій війні", – акцентував дипломат

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні додав, що Польща є державою середньої Європи й до цього регіону належить також і Україна. У Варшаві не сприймають Україну просто як країну, на яку напали і яка бореться.

"Для нас це – частина Європи. Що означає спільну відповідальність. Звісно, Польща разом із європейськими партнерами прагнутиме владнати ситуацію, це наш стратегічний інтерес. Тому що війна в Україні – це війна в Європі, війна в цьому регіоні, де ми всі знаходимося", – пояснив він.

Дипломат нагадав, що з 2022 року Польща активно включилася в допомогу Україні та є частиною ЄС і створеного ланцюга допомоги нашій державі – зокрема, від Франції та Німеччини.

Він також наголосив на важливості контактів між українським президентом Володимиром Зеленським та польським премʼєр-міністром Дональдом Туском. Глава уряду Польщі використовує їх для залучення інших країн до допомоги Україні.

"Польща є країною, що надавала й надає військову допомогу Україні. Але крім того, ми є сусідами і, безперечно, в нас мають бути добросусідські відносини. Адже безпека Польщі також залежить від безпеки України, бо ми поруч, в одному регіоні. Ми дуже пов’язані з Україною — це й економіка, й суспільне життя, й історія. У нас дуже багато різних векторів перетину", – констатував Пйотр Лукасєвіч.

Україна і Польща: це варто знати

Якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо реалізує свою погрозу не постачати електроенергію в Україну, Польща готова компенсувати різницю власними поставками. Про це із посиланням на неназване джерело в Польщі пише Bloomberg.

Країна готова збільшити виробництво енергії у себе, аби покрити український дефіцит – стільки, скільки Україна потребуватиме в разі зупинки поставок зі Словаччини.

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