Поляки готові збільшити виробництво енергії у себе, аби покрити український дефіцит.

Якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо реалізує свою погрозу припинити постачання електроенергії в Україну, Польща готова компенсувати різницю власними поставками. Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого польского чиновника, ім’я якого не називається.

Зазначається, що Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб поставити Україні стільки, скільки вона потребуватиме в разі зупинки поставок зі Словаччини.

Запевнення Варшави прозвучали на тлі загострення суперечки між Києвом і Братиславою щодо майбутнього транзиту газу через Україну. Як зазначає Bloomberg, навіть під кінець третього року повномасштабної війни Словаччина все ще покладається на дешевий газ від "Газпрому", чим підриває прагнення Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоносіїв.

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Європейська комісія, яка до війни допомагала укладати транзитні угоди між Києвом і Москвою, самоусунулася від нинішньої ситуації. Там наголошують, що рівень запасів газу в регіоні високий, тож у Словаччини є альтернативні джерела його отримання, окрім Росії.

Сварка Зеленського і Фіцо через газ

Як писав УНІАН, з нового року спливає строк контратку на транзит російського газу українською територією. Україна вже дала зрозуміти, що не планує продовжувати контракт, чого дуже хоче прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Днями він звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі підкупу.

За словами Фіцо, український президент нібито пропонував йому "хабар" у 500 млн євро із заморожених російських активів в обмін на відмову від російського газу і зняття заперечень щодо членства України в НАТО.

Незабаром після цього Фіцо поїхав до Москви на зустріч із Путіним, чого від початку повномасштабної війни в Україні не робив жоден лідер країни ЄС, окрім угорського прем'єра Орбана. Цей візит викликав хвилю обурення не тільки в інших європейських країнах, але й в самій Словаччині.

Повернувшись з Москви, Фіцо зробив заяву, в який серед іншого пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні, якщо вона не подовжить транзитний контракт із "Газпромом".

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на слова Фіцо і публічно висловив припущення, що у Москві Путін доручив прем'єру Словаччини відкрити "другий енергетичний фронт проти України" - на додачу до російських ракет і дронів, які нищать українську енергетику.

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