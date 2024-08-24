Польський дипломат обійме посаду в Києві з 1 вересня.

Польща змінює посла в Україні. З 1 вересня посаду обійме Пьотр Лукасевич. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, пише FRM24.

Варто зазначити, що Лукасевич замінить на посаді Ярослава Гузи, який представляв інтереси Польщі в Україні з 19 жовтня 2023 року.

Лукасевич – політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Республіки Польща. В 2012-2014 роках він був посолом Польщі в Афганістані. У 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом. Також Лукасевич служив у стабілізаційних місіях в Іраку (2004-2005).

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У 2012 році він пішов у запас у званні полковника, а потім став послом в Афганістані. Закінчив свою місію 31 грудня 2014 року. Після повернення зайнявся журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.

Українсько-польські відносини

Раніше УНІАН писав, що Варшава розглядає можливість втручатися після того, як російські удари зруйнували українську енергосистему і знищили найбільшу дитячу лікарню в Києві. Йдеться про допомогу Україні збивати ракети, які запускають російські війська.

Влада Польщі також попередила про можливий наплив біженців з України після того, як російські війська посилили атаки по енергетичних об'єктах. Через удари по енергооб'єктах багато українців можуть виїхати до Польщі.

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