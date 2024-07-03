На думку експерта, Україна не тільки давала відсіч на власних полях битв, але й перенесла боротьбу з Росією в інші частини світу.

Україна веде боротьбу з Росією в Африці та Сирії. Про це у своїй статті для The Hill пише оглядач Давід Кіріченко.

Він нагадує, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, вона розраховувала святкувати перемогу в Києві за кілька тижнів. Але Україна не тільки давала відсіч на власних полях битв, але й перенесла боротьбу з Росією в інші частини світу.

"Лінія фронту російсько-української війни зараз простягається в Африку та на Близький Схід, де український спецназ переслідує російські сили, щоб підірвати економічні ресурси та вплив Москви", - зазначає автор. Відео дня

Він посилається на "надсекретний документ" розвідки США, згідно з яким українська військова розвідка раніше розробляла плани нападу на російські сили в Сирії за допомогою таємної курдської допомоги на початку 2023 року.

"Метою нападу на російські підрозділи в Сирії було потенційно змусити Росію перенаправити свої військові ресурси з України для посилення оборони в Сирії. Українські офіцери розглядали можливість навчання бойовиків демократичних сил Сирії завдавати ударів по російських цілях за допомогою безпілотних літальних апаратів", - йдеться у матеріалі.

Також журналіст зазначає, що в Африці Росія співпрацювала з військовим керівництвом Судану, щоб перевести мільярди доларів у золото, позбавивши громадян цієї країни значних державних доходів, щоб допомогти Росії обійти західні санкції. При цьому у серпні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв "звільнити Африку від російських обіймів", перейшовши в дипломатичний контрнаступ. Тим часом до серпня 2023 року підрозділ військової розвідки України "Тимур" проводив військову кампанію з полювання на російських найманців у Судані.

"Україна має можливості для військового втручання в регіонах, куди західні держави можуть вагатися щодо втручання, таких як Судан і південна Сирія. Прибуток від інвестицій за невеликого внеску України від західних держав може бути досить значним. Захід був би мудрим, якщо б надав Україні більше ресурсів, у тому числі розвідувальних даних, щоб підтримати її зусилля з удару по Росії, де це необхідно", - резюмує Кіріченко.

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