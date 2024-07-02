Небензя назвав мирну формулу Зеленського "нездійсненною".

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити війну між Росією та Україною за один день, якщо його знову оберуть президентом, проте посол Росії в ООН Василь Небензя стверджує, що у нього нічого не вийде.

Як пише AP, коментуючи заяву Трампа, Небензя сказав журналістам, що "українська криза не може бути вирішена за один день".

Небензя сказав, що війна могла закінчитися у квітні 2022 року в Стамбулі, коли Росія і Україна були "дуже близькі" до угоди. При цьому він звинуватив західних союзників України в тому, що вони заблокували мирну угоду, укладену в квітні 2022 року, і веліли Києву продовжувати боротьбу з Росією.

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Небензя також прокоментував мирний план президента України Володимира Зеленського, заявивши, що "це не мирний план, а жарт".

Посол Росії в ООН назвав мирну формулу Зеленського "нездійсненною" і сказав, що йому потрібно бути "реалістом" і враховувати ситуацію на полі бою. Він попередив, що чим складнішою буде ситуація для України на місцях, тим складніше буде дипломатичним шляхом покласти край війні.

Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за добу

У травні 2023 року Трамп уперше заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. Згодом він продовжував повторювати це твердження під час передвиборчої кампанії.

Під час дебатів із Джо Байденом Трамп заявив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби у США був "справжній президент". Водночас він заявив, що путінські умови припинення війни в Україні для нього "неприйнятні".

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