Мова йде про 17 500 норвезьких крон.

Норвегія може надати грошову допомогу громадянам України, які бажають повернутися додому. Про це повідомляється на сайті Імміграційного управління Норвегії.

"Якщо ви маєте дійсний дозвіл на проживання в Норвегії, але зараз бажаєте повернутися на батьківщину, ви можете подати заявку на отримання гранту від норвезької влади. Вам має бути надано колективний захист або дозвіл на проживання на підставі вагомих гуманітарних міркувань, або ви отримали дозвіл на сімейну імміграцію разом з особою, яка належить до однієї з цих груп", - пояснюють вони.

Так, українці можуть отримати 17 500 норвезьких крон (близько 58 тисяч гривень) готівкою для повернення додому та облаштування в Україні. Водночас Норвегія не може допомогти з транспортом.

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Схожі ініціативи в інших країнах

Нагадаємо, ще влітку минулого року країнам ЄС запропонували виділяти гроші не лише на підтримку біженців, а й на заохочення повернутися додому.

Раніше Чехія готувала програму, які передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат біженцям з України, які вирішать повернутися.

Згодом стало відомо про подібні програми у Швейцарії та Ірландії.

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