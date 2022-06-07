Хоча в Україну щодня вже повертається близько 30 тис. біженців, уряду важко підтримувати їхні зарплати через дефіцит бюджету.

Союзникам України варто виділяти фінансову допомогу не лише на допомогу українським біженцям, які перебувають у їхніх країнах, а й щоб заохотити їх повертатись додому.

Про це йдеться у спільній статті радника президента України з економічних питань Олега Устенка та професора Массачусетського технологічного інституту, колишнього головного економіста Міжнародного валютного фонду Саймона Джонсона для газети Los Angeles Times.

Устенко і Джонсон нагадали, що з початку війни з України виїхали понад 6,5 млн людей, яких прийняли передусім сусідні держави. Частина з них можуть працювати віддалено, але решта змушені покладатися на державну допомогу, тому тільки в ЄС на рік витрачається близько 10 тис. євро бюджетних коштів на одного біженця.

"Загалом, з огляду на поточну ситуацію, економіка України, ймовірно, впаде щонайменше на 40% цього року у порівнянні з 2021-м, і поки біженці не повернуться додому, стабільного відновлення буде важко досягти", – зазначили автори статті.

Автори пояснили, що хоча в Україну щодня вже повертається близько 30 тис. біженців, уряду важко підтримувати їхні зарплати через дефіцит бюджету $5 млрд.

"Ось чому було б слушно частину фінансової допомоги від ЄС біженцям зробити доступною для них після повернення в Україну", – висловили думку Устенко і Джонсон.

На їхню думку, це можна зробити трьома способами. Перший – дозволити біженцям отримувати гроші від ЄС в Україні протягом обмеженого періоду, наприклад шести місяців. Другий – виділити додаткові ресурси українському уряду для наймання людей на роботу з відбудови країни.

Автори статті зауважили, що кожен зі згаданих способів допоможе повернути додому більше біженців, але процес може бути повільним. Тому простіше було б використати третій варіант – щоб ЄС надав уряду України кошти для створення тимчасової програми базового доходу для всіх українців, що повернулись додому.

На думку Устенка і Джонсона, якби половина з понад 6 млн українських біженців повернулася додому, уряди ЄС могли б суттєво скоротити витрати на їхнє утримання.

"Ми не знаємо, скільки триватиме ця війна. Руйнування, завдані вторгненням Росії, залишаються величезними. Зрештою, Україна – країна з населенням близько 40 млн осіб, потребуватиме міжнародної допомоги та підтримки для відновлення. Цей процес має початися зараз", – підсумувал автори.

За даними прикордонної агенції ЄС Frontex, 5,3 млн громадян України виїхали до Євросоюзу з початку війни.

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