Програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну.

На другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців додому.

Як повідомляє Czech Radio, згідно з проектом шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чеській Республіці, програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну.

Поправка також має подовжити на один рік надання тимчасового захисту прибуваючим, а саме до кінця березня 2025 року.

Відео дня

Програма повернення біженців буде схвалена і запущена після того, як уряд Чехії остаточно визначиться з видом підтримки для українців, на яку будуть виділені кошти.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", - заявили ініціатори поправки. У документах, які супроводжують аргументацію до законопроекту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна скоро закінчиться і біженці зможуть повернутися в Україну.

Українці в Чехії

У червні 2023 року у Зеленського запропонували стимулювати повернення біженців в Україну. Йшлося про те, що союзникам України варто виділяти фінансову допомогу не лише на допомогу українським біженцям, які перебувають у їхніх країнах, а й щоб заохотити їх повертатися додому.

Станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС, в Чехії перебувало 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість з них жінки і діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало приймаючі країни не примушувати біженців до повернення на батьківщину.

Згідно з опитуванням" Голос українців", проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, в червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Рік тому число бажали повернутися становило третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитися за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: