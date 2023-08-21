На другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців додому.
Як повідомляє Czech Radio, згідно з проектом шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чеській Республіці, програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну.
Поправка також має подовжити на один рік надання тимчасового захисту прибуваючим, а саме до кінця березня 2025 року.
Програма повернення біженців буде схвалена і запущена після того, як уряд Чехії остаточно визначиться з видом підтримки для українців, на яку будуть виділені кошти.
"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", - заявили ініціатори поправки. У документах, які супроводжують аргументацію до законопроекту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна скоро закінчиться і біженці зможуть повернутися в Україну.
Українці в Чехії
У червні 2023 року у Зеленського запропонували стимулювати повернення біженців в Україну. Йшлося про те, що союзникам України варто виділяти фінансову допомогу не лише на допомогу українським біженцям, які перебувають у їхніх країнах, а й щоб заохотити їх повертатися додому.
Станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС, в Чехії перебувало 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість з них жінки і діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало приймаючі країни не примушувати біженців до повернення на батьківщину.
Згідно з опитуванням" Голос українців", проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, в червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Рік тому число бажали повернутися становило третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитися за кордоном.