У Скрентоні, де виробляються боєприпаси для оборони Києва, з'являються робочі місця та інвестиції.

Виробництво артилерійських снарядів для України стало справжнім економічним благом для американських збройових заводів, зокрема, для Скрентона в північно-східній Пенсільванії, де виробляються 155-міліметрові артилерійські снаряди для ЗСУ. Як пише The Washington Post, від початку вторгнення Росії в Україну уряд США виділив майже 175 мільярдів доларів військової допомоги. Однак більша частина цих грошей залишається в Сполучених Штатах, збільшуючи виробництво на військових заводах і створюючи нові робочі місця.

"Компанія-підрядник General Dynamics створила понад 200 робочих місць у Скрентоні з 2022 року, а виробництво артилерії збільшилося більш ніж удвічі. Компанія Gentex, військовий підрядник у сусідньому Карбондейлі, штат Пенсільванія, збільшила штат співробітників на 10 відсотків за останній рік. Німецька скляна компанія Schott, що виробляє високотехнологічну оптичну продукцію для цивільних і військових потреб у Дур'є, штат Пенсільванія, за останні п'ять років збільшила кількість робочих місць на десятки", - пише WP.

Ці робочі місця допомагають відвернути економічний спад у районі, зазначає WP.

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Протягом десятиліть після закриття вугільних шахт і текстильних фабрик рівень безробіття в Скрентоні був щонайменше на два відсоткові пункти вищим, ніж у середньому в країні, каже Сатьяджіт Гош, професор Скрентонського університету, який вивчає економіку регіону. А зараз цей показник часто вищий за національний.

За словами Боба Дуркіна, президента місцевої торгової палати, місто відчайдушно потребує медсестер. У зв'язку зі швидким розширенням університетів і лікарень затребувані електромонтажники для підключення будівель. Також багато робочих місць у сфері роздрібної торгівлі потребують заповнення. При цьому житло тут набагато дешевше, ніж у великих містах поблизу.

Для президента США Джо Байдена, який жив у Скрентоні до 10 років, оборонне виробництво - це і благо для України, і бальзам для давнього економічного занепаду, пише WP.

"Подумайте, що станеться, коли цей завод закриється в Скрентоні або деінде в країні, коли школа буде недофінансована, коли нерівність зростатиме дедалі більше і більше. Це зробить середній клас ще більш недоступним і позбавить гідності, гордості та надії громади по всій країні, зокрема й тут, у Пенсильванії", - сказав президент під час виступу в цьому районі.

Візит Зеленського до Пенсильванії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відвідав завод із виробництва боєприпасів для ЗСУ в Скрентоні (Пенсильванія) разом із губернатором штату, демократом Джошем Шапіро. Президент подякував працівникам заводу, а також анонсував, що завод збільшуватиме виробництво боєприпасів.

Це викликало обурення серед республіканців. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон розцінив це як передвиборчий захід на підтримку Камали Гарріс і втручання в американські вибори і зажадав від Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову, яка організувала цей візит.

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