Приводом для цього став організований Маркаровою візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає від президента Володимира Зеленського негайно звільнити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову.

Приводом для цього став організований Маркаровою візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів. Джонсон розцінив це як передвиборний захід на підтримку Камали Харріс та втручання у американські вибори.

"Після організації заходу партизанської кампанії в ключовому штаті [Пенсильванія] цього тижня посол України Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона чесно та ефективно служила дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її усунути"", - написав спікер Конгресу.

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Він нагадав слова Зеленського про те, що українці намагалися уникати "потрапляння в пастку американської внутрішньої політики" та "впливу на вибір американського народу" напередодні виборів у листопаді.

"Очевидно, що ця мета була залишена на цьому тижні, коли пані Маркарова організувала захід, на якому ви відвідали американське виробниче підприємство. Цей об'єкт розташований у політично суперечливому штаті, керований топовим політичним союзником Камали Гарріс, і не включав жодного республіканця, оскільки - навмисно - жодних республіканців не запросили", - зазначив він.

На його переконання, цей тур "був явно партійним заходом на підтримку демократів і є явним втручанням у вибори". Він пояснив:

"Цей недалекоглядний і свідомо політичний крок спричинив втрату довіри республіканців до здатності пані Маркарової справедливо та ефективно виконувати дипломатичні функції в цій країні. Вона має бути негайно звільнена зі своєї посади".

Спікер стверджує, що він чітко заявляв у минулому, всі іноземні держави повинні утримуватися від втручання в американську внутрішню політику.

"Підтримка завершення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини стають невиправдано напруженими та невиправдано псуються, коли кандидати, що очолюють республіканський президентський квиток, стають мішенями в медіа від офіційних осіб вашого уряду. Такі інциденти не можуть повторюватися. Дякую за вашу оперативну увагу до цього питання, і я сподіваюся, що ви негайно вживете відповідних заходів", - додав він.

Візит Зеленського у США - деталі

Адміністрація Байдена стурбована тим, що план українського лідера з перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії і є "не більш ніж перезапакованим проханням про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на ракети далекого радіусу дії". Про це із посиланням на заяви американських чиновників пише The Wall Street Journal.

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