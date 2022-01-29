Члени делегації Конгресу США, яка перебуває в Україні з візитом, зазначають, що українці готові боротися за свою землю самостійно.

Українська влада не просила уряд Сполучених Штатів Америки розмістити американських військових в Україні для імовірного спротиву і відбиття можливого нового вторгнення армії Росії в Україну з огляду на велике скупчення російських військ біля кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени Палати представників США сказали на прес-конференції у Києві перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова комітету Палати представників США з закордонних справ Ґрегорі Мікс (конгресмен від Демократичної партії, штат Нью-Йорк) наголосив, що український уряд не надсилав запит про розміщення американських військ на території України.

"Як було зазначено українською владою, вони не просять про війська на цій землі, але те, що вони кажуть: ми боротимемося самостійно, якщо до цього дійде, ми готові воювати", - наголосив Мікс.

За його словами, з українського боку було сказано: "Лише допоможіть нам із устаткуванням для того, аби у нас було те, що потрібно для самозахисту".

"Немає заяв, які би були зроблені про війська на місцях, і немає запиту", - підкреслив Мікс.

Конгресмен додав, що йому стало зрозуміло, що український народ готовий відстоювати свою свободу, якій загрожує президент Російської Федерації Володимир Путін.

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Своєю чергою, конгресмен-демократ Кріссі Гулахан (штат Пенсильванія) підтвердила, що ніколи не було заяв про розміщення американських військових в Україні. Вона відзначила важливість візиту делегації Конгресу до України, оскільки американські громадяни цікавляться, чому важливо підтримувати Україну. "Це справа захисту демократичних інституцій у цьому регіоні світу", - сказала Гулахан.

Конгресмен-демократ Амі Бера (штат Каліфорнія) зазначив, що для українців поточна ситуація у відносинах з Росією "не є новою битвою". "Ваша країна зазнала вторгнення у 2014 році. Ця боротьба продовжується впродовж останніх п’яти років. Тож, ви захищаєте вашу країну. Ваші люди гинуть, захищаючи цю країну. Я повертаюся з враженням, що український народ готовий боротися і захищати власну демократію, ваші права", - наголосив Бера.

Він зазначив, що принцип цінності демократії полягає у тому, що люди самостійно визначають свій подальший шлях. "Саме тому це важливо для Сполучених Штатів, для волелюбних людей по всьому світу, тому що існують такі автократи, як Володимир Путін. Він не може виграти цю битву. Саме тому це має значення для нас і для ваших громадян, і саме тому ми маємо повну упевненість, що зрештою ми усі доб’ємося свого", - заявив Бера.

Своєю чергою, конгресмен-республіканець українського походження Вікторія Спарц закликала українців зберігати єдність. "Свобода ніколи не буває безкоштовною і легкою, але вона того варта", - сказала Спарц українською мовою.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в Україну зі США прибув четвертий літак із військовою допомогою.