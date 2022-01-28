Літак доправив понад 80 тонн патронів.

До України зі США прибув четвертий літак з військовою допомогою.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.

"Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки", - зазначив Резніков.

Він додав, що також наступного тижня очікується прибуття чергових літаків із військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноспроможності України.

Зазначимо, що згідно з даними сервісу Flightradar24, як і попередні рази, літак на шляху до Києва оминув повітряний простір Німеччини, яка, нагадаємо, виступає проти надання Україні зброї для захисту від російської агресії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно США виділили додатково 200 млн дол. на військову допомогу Україні.

22 січня в Україну прибув літак з першою партією безпекової допомоги, вантаж включав близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

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23 січня прибула друга партія допомоги – оборонна зброя загальною вагою понад 80 тонн.

25 січня в Україну зі США прибув третій літак, що доставив сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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