Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Росія продовжує нарощувати воєнні сили біля України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час участі у заході американської неурядової організації Atlantic Council.
"Як ми бачили, продовжується нарощування воєнного потенціалу Росією, і звичайно, ми за цим стежимо дуже уважно. Вони розміщують більше військових, важкої техніки, і тепер також тисячі боєздатних військових у Білорусі разом з літаками, гелікоптерами і сучасними системами озброєння С-400 та іншими системами озброєння. Тож воєнне нарощування триває", - наголосив Столтенберг.
При цьому він зауважив, що водночас Росія кілька тижнів тому зустрічалася зі США, країнами-членами НАТО, що, за його словами, є гарним сигналом.
"Тепер ми передали наші письмові пропозиції. Як ми вважаємо, можна знайти спільне розуміння для усього - від контролю над озброєннями до відкритості у воєнній діяльності, і стосовно розширення каналів зв'язку між країнами-членами НАТО і Росією. І тепер Росія повинна зробити оцінку цих пропозицій, і ми готові сісти за стіл переговорів з ними, коли вони будуть готові, аби продовжити зусилля з пошуку дипломатичного і політичного рішення", - сказав Столтенберг.
Також генеральний секретар НАТО наголосив, що якщо Росія застосує воєнну силу проти України, то послідують серйозні наслідки. "Країни-члени НАТО готові застосувати важкі економічні санкції - політичні і фінансові санкції", - заявив він.
Також він сказав, що немає впевненості щодо планів Росії. "Можливо, вони не ухвалили жодного остаточного рішення. Зі сторони НАТО, ми готові брати участь у політичному діалозі, але також ми готові відреагувати, якщо Росія обере варіант збройного конфлікту і конфронтацію. Ми готові до двох варіантів. Ми працюємо наполегливо заради кращого - мирного політичного урегулювання, але також ми готові до найгіршого, якщо Росія знову застосовуватиме силу проти сусідньої України", - сказав Столтенберг.
Крім того, Альянс надає підтримку Україні. "Ми допомагаємо Україні з модернізацією її оборонних і безпекових інституцій, і країни-союзники НАТО допомагають з інструкторами і устаткуванням, аби Україна могла теж застосувати ціну для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну", - наголосив Столтенберг.
"Ми також готові активізувати, як насправді ми зараз робимо, нашу військову присутність на східній частині Альянсу, аби запобігти будь-якому непорозумінню або можливостям для прорахунків про здатність і налаштованість НАТО захищати і обороняти усіх країн-членів", - додав він.
Читайте такожУ Росії відмовляються приймати відповідь США на "гарантії безпеки"
Як повідомляв УНІАН, раніше Росія, імовірно, провела останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши до її кордонів медичні підрозділи, пише газета The Wall Street Journal. Це виводить Росію на рівень готовності, якого вона не досягала в минулому, зазначає видання.
Разом із тим, чиновники в НАТО визнають, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ. Вони вважають, що для вторгнення в таку велику країну з такими збройними силами як Україна, потрібні військові можливості, "відмінні від тих, які розгорнуті в цей час".