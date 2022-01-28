Генеральний секретар НАТО заявляє, що Альянс готовий до діалогу, але також готовий до найгіршого сценарію, - якщо Росія знову застосує воєнну силу проти України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Росія продовжує нарощувати воєнні сили біля України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час участі у заході американської неурядової організації Atlantic Council.

"Як ми бачили, продовжується нарощування воєнного потенціалу Росією, і звичайно, ми за цим стежимо дуже уважно. Вони розміщують більше військових, важкої техніки, і тепер також тисячі боєздатних військових у Білорусі разом з літаками, гелікоптерами і сучасними системами озброєння С-400 та іншими системами озброєння. Тож воєнне нарощування триває", - наголосив Столтенберг.

При цьому він зауважив, що водночас Росія кілька тижнів тому зустрічалася зі США, країнами-членами НАТО, що, за його словами, є гарним сигналом.

"Тепер ми передали наші письмові пропозиції. Як ми вважаємо, можна знайти спільне розуміння для усього - від контролю над озброєннями до відкритості у воєнній діяльності, і стосовно розширення каналів зв'язку між країнами-членами НАТО і Росією. І тепер Росія повинна зробити оцінку цих пропозицій, і ми готові сісти за стіл переговорів з ними, коли вони будуть готові, аби продовжити зусилля з пошуку дипломатичного і політичного рішення", - сказав Столтенберг.

Також генеральний секретар НАТО наголосив, що якщо Росія застосує воєнну силу проти України, то послідують серйозні наслідки. "Країни-члени НАТО готові застосувати важкі економічні санкції - політичні і фінансові санкції", - заявив він.

Також він сказав, що немає впевненості щодо планів Росії. "Можливо, вони не ухвалили жодного остаточного рішення. Зі сторони НАТО, ми готові брати участь у політичному діалозі, але також ми готові відреагувати, якщо Росія обере варіант збройного конфлікту і конфронтацію. Ми готові до двох варіантів. Ми працюємо наполегливо заради кращого - мирного політичного урегулювання, але також ми готові до найгіршого, якщо Росія знову застосовуватиме силу проти сусідньої України", - сказав Столтенберг.

Крім того, Альянс надає підтримку Україні. "Ми допомагаємо Україні з модернізацією її оборонних і безпекових інституцій, і країни-союзники НАТО допомагають з інструкторами і устаткуванням, аби Україна могла теж застосувати ціну для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну", - наголосив Столтенберг.

"Ми також готові активізувати, як насправді ми зараз робимо, нашу військову присутність на східній частині Альянсу, аби запобігти будь-якому непорозумінню або можливостям для прорахунків про здатність і налаштованість НАТО захищати і обороняти усіх країн-членів", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Росія, імовірно, провела останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши до її кордонів медичні підрозділи, пише газета The Wall Street Journal. Це виводить Росію на рівень готовності, якого вона не досягала в минулому, зазначає видання.

Разом із тим, чиновники в НАТО визнають, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ. Вони вважають, що для вторгнення в таку велику країну з такими збройними силами як Україна, потрібні військові можливості, "відмінні від тих, які розгорнуті в цей час".

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