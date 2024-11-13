У Чехії вважають, що такий наплив може бути пов'язаний з енергетичною ситуацією в Україні.

У Чехії побоюються через нову хвилю українських біженців з настанням важкої зими під час бойових дій або у разі їх закінчення, повідомляє Radio Prague International.

У країні вважають, що ситуація може погіршитися через проблеми з житлом, доступом до медицини та навчальних закладів.

Зокрема речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала заявила, що 381 тисяча українських біженців, які наразі перебувають в країні, створюють суттєве навантаження на інфраструктуру держави. Водночас вона наголосила, що наразі складно передбачити, коли можливості країни закінчаться.

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Також у Чехії вважають, що нова хвиля біженців може бути пов'язана з енергетичною кризою в Україні.

"Наступна зима буде найсуворішим досі випробуванням", - повідомили у Міжнародному енергетичному агентстві.

За словами експертів агентства, зимовий сезон в Україні може тривати до шести місяців, з найхолоднішим періодом від грудня до березня, коли температура повітря може падати до мінус 20 градусів.

"Якщо зиму буде супроводжувати неналежне постачання тепла чи електроенергії, це може призвести до нової хвилі біженців, які будуть переміщуватися до інших місць в Україні і за кордон, бо деякі місця в країні стануть просто непридатними для життя", - попередили у відомстві.

Водночас у Чехії спрогнозували, що навіть якщо війна закінчиться, то з України можуть масово виїхати військові, які захочуть возз'єднатися зі своїми родинами.

У чеській контррозвідці наголосили, що це може становити нові виклики для безпеки країни.

Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ Чехії додали, що у випадку суттєвого збільшення біженців будуть впроваджені антикризові заходи, а саме створення спеціальних таборів для тимчасового проживання.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Люблінське воєводство Польщі готується до нового напливу українських біженців. Зокрема місцева влада вже підготувала переліки волонтерів, яких можуть залучити в разі такої потреби. У країні вважають, що такий наплив буде залежать від кількох чинників, а саме від російських атак на енергетичну інфраструктуру і ситуації на фронті.

Водночас стало відомо, що Німеччина може переглянути статус українських біженців, щоб зменшити виплати на допомогу їм та стимулювати їх знаходити роботу.

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