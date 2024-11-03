Олег Куць зазначив, що є кілька чинників, які можуть вплинути на ситуацію.

У Люблінському воєводстві Польщі готуються до нового напливу біженців з України. Місцева влада вже підготувала списки волонтерів, яких можуть залучити в разі потреби.

Генеральний консул України в Любліні Олег Куць у коментарі Радіо Свобода розповів, що перед зимою в Люблінському воєводстві опрацьовують різні сценарії. За його словами, у воєводстві "високий рівень готовності", є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали українцям.

"У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких за потреби зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння, хто буде чим займатися, хто буде працювати на кордоні, хто на вокзалі", - зазначив дипломат.

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При цьому генконсул зазначив, що наразі немає передумов очікувати нової хвилі біженців з України, але багато чого буде залежати від кількох чинників, зокрема від російських атак на енергетичну інфраструктуру і ситуації на фронті.

Українці в Польщі - останні новини

Польща одна з країн, яка першою простягнула Україні руку допомоги, прийнявши українців, які втекли від війни. Зі свого боку, багато українців не залишилися в боргу, компенсуючи отриману допомогу податками.

У 2023 році громадяни України відкрили в Польщі понад 30 тисяч нових компаній. Водночас польські ЗМІ повідомили про зниження кількості робітників з України - люди шукають кращі умови праці в інших країнах ЄС.

Журналістка Олена Бабакова розповіла, що поляки нерідко з підозрою ставляться до бажання українців залишитися та інтегруватися в польське суспільство. Також вони сприймають невдоволення українців місцевим сервісом як прояв невдячності.

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