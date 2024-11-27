Українські біженці користуються безплатно громадським транспортом у місті з березня 2022 року.

У Вільнюсі (столиця Литви) для українських біженців ще на рік продовжили можливість безплатно користуватися громадським транспортом, повідомляє LRT.

Таке рішення було ухвалено міською радою Вільнюса 27 листопада.

У виданні нагадали, що біженці з України можуть безплатно їздити в громадському транспорті з березня 2022 року.

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"Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів цієї країни. Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви", - додали у виданні.

Також LRT повідомило, що уряд Литви 27 листопада виділив 5 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні.

Обладнання для сонячних електростанцій повинне бути надійним та захищеним від кібератак, тому має бути виробництва країн ЄС, зазначила керівник департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви Раса Кайрієне.

"При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України. Тому в процесі закупівель ми будемо намагатися включити цю вимогу, що обладнання має бути походженням з ЄС або європейської економіки", - додала вона.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Раніше опитування показало, що близько 65% українців, які виїхали через вторгнення РФ, планують залишитися назавжди в Берліні. Зокрема президент Державного управління у справах біженців (LAF) Марк Зайберт наголосив, що це помітно через зростання інтересу українців до курсів німецької мови.

Також повідомлялось, що у Чехії готуються до нової хвилі українських біженців. У країні вважають, що це пов'язано з тим, що в нашій державі може погіршитися ситуація через проблеми з житлом, доступом до медицини та навчальних закладів в зимовий період.

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