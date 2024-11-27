Українці почали виявляти підвищений інтерес до мовних курсів та пошуку роботи.

Вже близько 65% українців, які виїхали з країни через вторгнення РФ, мають намір залишитися назавжди в Берліні.

Як розповів президент Державного управління у справах біженців (LAF) Марк Зайберт агентству Deutsche Presse-Agentur, у центрі тимчасового розміщення в районі Тегель, де мешкають тисячі українців, регулярно проводяться опитування. Півтора року тому більшість цих людей заявляли про намір повернутися до України.

"Зараз близько 65 відсотків кажуть: "Ми залишимося тут. Ми облаштовуємось", - зазначив Зайберт.

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За його словами, зміни в настроях біженців дедалі помітніші. Він уточнює, що це підтверджується зростанням інтересу українців до курсів німецької мови. Крім того, на нещодавно організованому в гуртожитку Тегель ярмарку вакансій біженці виявили велику зацікавленість у пошуку роботи.

Видання зазначає, що війна, яка триває в Україні з лютого 2022 року, змусила багатьох українців тікати зі своєї країни, зокрема до Берліна. Точна кількість українських біженців у столиці Німеччини невідома, але, за деякими оцінками, вона становить від 50 000 до 60 000 осіб.

Зайберт також повідомив, що приблизно 9000 українців розмістили у центрах LAF, з них близько 3000 проживають у Тегелі. Інші знайшли житло у приватному секторі або їх прихистили місцеві жителі.

"Українці мають особливий статус перебування, відмінний від статусу осіб, які шукають притулку. Цей статус дозволяє їм працювати, а також набувати різних соціальних пільг, включаючи медичне обслуговування та інші види підтримки", - пише видання.

За даними BILD, Німеччина залишається лідером за кількістю розміщених біженців з України. За останньою інформацією, це понад 1,1 млн осіб.

Українські біженці в Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі продовжує збільшуватися кількість українців, які поїхали через війну та набули статусу тимчасового захисту. У вересні цей показник збільшився на 33 тисячі осіб.

За даними Євростату, всього в ЄС зареєстровано 4,19 млн українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільший приріст спостерігається у Німеччині, куди лише у вересні прибули 7005 українців.

До Польщі у вересні виїхали з України 4645 людей, а до Іспанії - 3170 осіб.

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