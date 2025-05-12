Деякі кандидати в президенти будують свою передвиборчу кампанію на обіцянці зменшити допомогу українцям.

Три роки тому Польща відчинила двері для мільйонів українських біженців, які тікали від війни з Росією, і стала не просто логістичним хабом, а й взірцем людської солідарності та співчуття. Як пише Associated Press, хоча наразі країна залишається одним із найвірніших союзників України та захисником її інтересів, однак у самій Польщі тон щодо українців змінився.

Наразі в Польщі залишається близько мільйона українських біженців, а загальна кількість громадян України становить близько 2 мільйонів. Багато з них прибули до війни як економічні мігранти. Водночас, як зазначає професор соціології Ягеллонського університету Пьотр Длугош, згідно з опитуванням Центру вивчення громадської думки у Варшаві, підтримка допомоги українцям знизилася з 94% на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до 57% у грудні 2024 року.

Як нагадує видання, Польща готується до президентських виборів 18 травня, і зростаюча втома від допомоги українцям стала настільки помітною, що деякі кандидати вирішили, що можуть отримати більше голосів, пообіцявши менше допомагати українцям.

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Серед останніх - консервативний кандидат від партії "Право і справедливість" і один із фаворитів виборів Кароль Навроцький. Він пообіцяв, що в разі перемоги він внесе зміни до законодавства, які надаватимуть пріоритет польським громадянам над українцями в черзі на медичні послуги чи до шкіл.

Кандидат від партії "Конфедерація" Славомір Ментцен навіть звинуватив українців у перевантаженості шкіл, завищених цінах на житло і в тому, що вони користуються щедрістю поляків.

А на мітингу вкрай правого кандидата Ґжеґожа Брауна 30 квітня його прихильники зірвали український прапор з балкону мерії в Бяла-Подлясці, який висів там із лютого 2022 року на знак солідарності.

При цьому посол України в Польщі Василь Боднар спростовує твердження про те, що українці беруть більше, ніж віддають. За його словами, близько 35 000 осіб отримують підтримку, не працюючи, але те, що вони отримують, - це лише мала частина того, що українці вносять у вигляді податків. Він зазначив, що в Польщі зараз працюють близько 70 000 підприємств, керованих українцями.

"Українці допомагають польській економіці розвиватися", - сказав він Associated Press.

Як розповідає українка Катерина, яка прожила в Польщі багато років, вона побачила зміни на власні очі. Так, у 2022 році незнайомці часто зустрічали її співчутливими поглядами і словами "Слава Україні". Але минулої осені чоловік у трамваї вилаяв її за читання української книжки. Цієї весни біля офісу соціального забезпечення інший чоловік штовхнув її і закричав: "Ніхто тебе тут не хоче".

"Такі інциденти залишаються рідкісними - співіснування поляків і українців у дружніх стосунках, як і раніше, є нормою. Але вона вважає, що такі інциденти були немислимі три роки тому", - пише AP.

Українські біженці в Європі - новини

Раніше стало відомо, що Польща може значно посилити правила набуття громадянства іноземцями, зокрема біженцями з України. Зараз щоб претендувати на отримання польського паспорта, іноземцю достатньо прожити в країні всього три роки. Однак партія "Право і Справедливість" закликає збільшити до 10 років мінімальні терміни проживання в країні для тих, хто претендує на громадянство.

Українським біженцям також стане важче назавжди залишитися у Франції. МЗС країни видало директиву, яка містить більш жорсткі вимоги щодо володіння французькою мовою та соціальної інтеграції для кандидатів на громадянство.

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