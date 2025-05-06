Франція тепер ретельніше перевірятиме кандидатів на отримання громадянства.

Українським біженцям стане важче назавжди залишитися у Франції. Тамтешній уряд запроваджує значно жорсткіші правила для набуття іноземцями французького громадянства. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїло видав директиву, яка містить жорсткіші вимоги щодо володіння французькою мовою та соціальної інтеграції для кандидатів на громадянство.

"Я погоджуюся з посиленням критеріїв і погоджуюся з твердженням, що це циркуляр асиміляції. [Але] щоб стати французом, це потрібно заслужити, і ми повинні бути дуже, дуже вимогливими", - сказав він на прес-конференції.

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Нова директива набуде чинності з січня 2026 року. Згідно її вимог, кандидати на громадянство повинні будуть скласти усний та письмовий іспит рівня B2. Міністр також наполягав на необхідності краще "знати та визнавати історію Франції".

Заявників на французьке громадянство також перевірятимуть на предмет їхнього зразкового минулого, що вказує на те, що влада перевірятиме, чи дотримувалися ці заявники закону або чи робили позитивний внесок у суспільство.

Тим, хто був засуджений до шести місяців або більше позбавлення волі, буде відмовлено у громадянстві. Це також торкнеться нелегальних мігрантів, заявки яких рекомендується відхиляти.

Крім того, мігранти не зможуть стати громадянами Франції без "професійної інтеграції". Влада може вимагати від заявників 24-місячного трудового договору або постійного контракту. Заявників також перевірятимуть на предмет їхньої інтеграції у французьке суспільство.

Україніські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, країни Європейського Союзу можуть ухвалити рішення щодо правового статусу біженців з України вже у червні. Це питання є актуальним, оскільки нинішній режим тимчасового захисту для українців діє до березня 2026 року.

Також ми розповідали, що українські біженці у США бояться вигнання їх з країни за рішенням Трампа. На початку квітня українські біженці отримали лист, у якому їх закликали покинути США, але пізніше це повідомлення назвали помилкою.

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