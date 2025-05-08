Польскі політики зійшлися на думці, що час істотно посилити міграційні правила.

Польща може значно посилити правила набуття громадянства іноземцями, в тому числі біженцями з України. Відповідний законопроект запропонувала найбільша опозиційна партія країни "Право і Справедливість" (ПіС), повідомляє SchengenVisaInfo.

Видання зазначає, що сьогодні Польща має чи не найліберальніший в Європі закон про громадянство. Щоб претендувати на отримання польського паспорта, іноземцю достатньо прожити в країні лише три роки.

Саме цей аспект і непокоїть законодавців із ПіС. Партія закликає переймати досвід інших країн ЄС та збільшити до 10 років мінімальні строки проживання в країні для тих, хто претендує на громадянство.

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Автори законопроекту кажуть, що триразове збільшення мінімальних строків проживання для заявників дасть змогу краще реагувати на зростаючі імміграційні виклики. Зазначається, що додатковий час забезпечить глибшу інтеграцію іноземців у польське суспільство.

Так, автори звернули увагу, що поточний трирічний період проживання є недостатнім навіть для того, щоб як належне опанувати польську мову та адаптуватися до культурних і правових реалій країни.

Польські законодавці наголошують, що десятирічний період проживання дасть претендентам на громадянство змогу краще підготуватися "до ролі громадян Польщі".

Хоча законопроект подано опозиційною партією, чинна влада загалом згодна з думкою, що міграційні правила слід посилити. Навіть якщо конкретно цей законопроект не пройде в парламенті через чвари між урядовою коаліцією та опозиційними силами, є висока ймовірність, що чинний уряд проведе через парламент свій законопроект схожого змісту.

Міграційні правила в Європі

Як писав УНІАН, днями стало відомо, що Франція запровадила жорсткіші правила набуття громадянства іноземцями. Нова директива набуде чинності з січня 2026 року і вимагатиме від претендентів на громадянство кращого володіння французькою мовою та знань про історію Франції.

Кандидатів також перевірятимуть щодо їхнього минулого, а саме – кримінальної історії та суспільно корисної активності. Тим, хто був засуджений до шести місяців позбавлення волі або більше, буде відмовлено у громадянстві.

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