266 тисяч українських біженців уже мають роботу в Німеччині

Інтеграція українських біженців у Німеччині в німецький ринок праці довгий час перебувала на низькому рівні, але зараз показники почали різко зростати. Про це пише Welt, посилаючись на заяву міністра праці Хубертуса Хайля.

Він зазначає, що тільки у вересні 8500 громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятості - це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

Зазначається, що незважаючи на складну економічну ситуацію, станом на липень 2024 року було працевлаштовано близько 266 тисяч із 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, з них 213 тисяч оподатковувалися соціальними відрахуваннями. 53 тисячі мають часткову зайнятість.

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Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес пояснила, що ринок праці наразі не дуже приймає українців, водночас, за її словами, "розвиток подій іде в правильному напрямку". Однак плутанина в процедурах затвердження професійних кваліфікацій у Німеччині залишається перешкодою.

Українські біженці

Кількість біженців у Німеччині оновила історичний максимум. Наразі в країні проживає 3,48 млн осіб у статусі біженця або претендента на отримання притулку. З цієї кількості 1,18 млн становлять українські біженці.

Також УНІАН писав, що уряд Норвегії оголосив, що більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям. Відтепер заявки біженців із західних областей України розглядатимуть в індивідуальному порядку.

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