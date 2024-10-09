У країні таким чином хочуть стимулювати українців самостійно орендувати житло.

З березня 2025 року українським біженцям, які будуть прибувати до Ірландії, не надаватимуть житло. Такі пропозиції розробляють високопосадовці уряду країни, пише The Irish Times.

Таким чином у країні планують зменшити кількість українців, які отримують безплатне житло від держави. В першу чергу будуть виселяти з державного житла тих українців, які живуть там найдовше.

"Минулого тижня Кабінету Міністрів повідомили, що наразі вивчаються "політичні важелі" для зменшення кількості українців, які перебувають у державному житлі, та стимулювання переїзду до самостійного життя. Перелік можливих заходів, які обговорюються високопосадовцями, також включає припинення надання житла українцям, чий дохід перевищує певний поріг, визначений на основі економічного профілювання", - нагадали у виданні.

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У матеріалі зазначили, що впродовж останніх місяців кількість українців, які перебувають у державних притулках, значно зменшилася - до 35 833 осіб, у 2023 році ця цифра складала 58 830 людей.

Відомо, що біженці з України мають право на тимчасовий захист згідно з директивою, яка дозволяє їм жити та працювати в країнах ЄС. Проте термін дії цієї директиви завершується у березні 2026 року. Тому за останні місяці уряд Ірландії скоротив соціальні виплати та обмежив проживання новоприбулих біженців до 90 днів.

"Урядовці також розглядають можливість скасування права на повторне проживання в державному житлі, якщо ліжко-місце, надане за схемою застави, зламається або хтось повернеться до Ірландії після перебування за кордоном", - додали у матеріалі.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині змінили умови виплат для біженців. Зокрема реформа передбачає скорочення виплат за відмову від роботи. В країні вважають, що зміни у правилах збільшать шанси працевлаштування для шукачів роботи, які мають труднощі з німецькою мовою.

Водночас уряд Норвегії заявив, що країна не буде автоматично надавати притулок всім українським біженцям, а саме йдеться про жителів західних регіонів України. Норвегія вважає ці області безпечними для проживання.

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