Українські учні в школах не розуміють румунської мови, але програму для них не адаптують.

Українські біженці напередодні зими все більше виїжджають із Румунії та повертаються додому. Причинами цьому є фінансові та мовні проблеми, пише newspascani.com.

Зокрема, українські біженці скаржаться на затримки соціальних виплат із червня. З травня у Румунії гроші за розміщення та харчування нараховуються не власникам житла, а напряму українським біженцям. Але за умови, що вони шукають роботу та реєструють дітей до румунських шкіл.

Водночас біженці скаржаться на ставлення до дітей у школах. Українські учні не розуміють румунської мови, але програму для них не адаптують і на уроках їм ніхто не допомагає.

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Діти, які знають румунську мову, відвідують уроки. Але багато сімей виїхали до України, бо у їхній школі повернулися до очного навчання.

За інформацією громадських організацій, у Румунії залишаються ті сім'ї, які вже адаптувалися у країні. Але багато людей поїхали через те, що не справилися із фінансовими проблемами.

"Багато хто виїхав через дорожнечу рахунків, а через наближенням холодів ці витрати тільки зростають. В Україні у них ще є родичі, у яких можна жити, а тут треба платити за комунальні послуги, оренду та їжу, як будь-якому румунському орендарю", – пояснив представник місцевого осередку Карітас Раду Гузум.

Українські біженці за кордоном

Раніше повідомлялося, що українські біженці вимушені повертатися додому з Канади через надвисокі ціни на оренду житла.

А у Німеччині погодили новий порядок розподілу витрат на розселення і утримання біженців. Для самих біженців передбачено скорочення розміру допомоги

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