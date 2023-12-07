Федеральний уряд перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети.

Уряд вживає ряд заходів, щоб зробити приплив українських біженців більш керованим. Посилення відбувається по ряду напрямків: нові вимоги до надання житла, обмеження розселень в готелях, зниження дитячої допомоги, обмеження до вільних поїздок в Україну.

Як пише видання NRK, причиною цього є масовий приплив мігрантів і занадто щедрі схеми в Норвегії в порівнянні з сусідніми скандинавськими країнами.

Українські біженці спочатку зупинялися в готелі, перш ніж реєструватися в центрі прийому. Тепер, міністр юстиції підкреслив, що в цій програмі не братимуть участі дорогі готелі.

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Сьогодні українські біженці з дітьми можуть мати заборгованість з виплати дитячої допомоги за один рік, якщо вони прожили в Норвегії 12 місяців. Тепер це ініціатива анульована. Прострочення платежу буде замінено постійними виплатами на дитину з другого року навчання.

Федеральний уряд перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети. Поки що жителі муніципалітетів позитивно ставляться до імміграції, але якщо якість муніципальних послуг знизиться, а час очікування збільшиться, мери побоюються наслідків.

У жовтні уряд оголосив, що він "очолить" програму впровадження для стимулювання українців швидше вступити в трудове життя. У Данії працевлаштовано 56 відсотків українських біженців. У Норвегії цей показник впав з 19,3 відсотка (серпень) до 18,1 відсотка (жовтень).

За останні два місяці Норвегія прийняла на 50 відсотків більше українців, ніж Данія, Швеція та Фінляндія разом.

Українські біженці в Європі

Нижня палата парламенту Чехії схвалила можливість продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року.

Українські біженці напередодні зими все більше виїжджають з Румунії і повертаються додому. Причинами цього є фінансові та мовні проблеми.

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