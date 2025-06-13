Водночас, в ЄС ведуть обговорення щодо розроблення стратегії поступового переходу від тимчасового захисту українців до їхнього повернення на батьківщину.

Рада Європейського Союзу висловила одностайну підтримку пропозиції Єврокомісії продовжити до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які знайшли в ЄС прихисток від агресивної війни Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Поки Росія продовжує тероризувати українське цивільне населення невибірковими повітряними ударами, ЄС продовжує демонструвати свою солідарність з українським народом. Ми продовжимо пропонувати захист для мільйонів українських біженців ще на один рік. Польське головування також ініціювало дискусію щодо стратегії поступового припинення тимчасового захисту, як тільки буде досягнуто миру. У найближчому майбутньому ми працюватимемо в напрямку спільних, загальних рішень ЄС у цій сфері, в тому числі у контексті повернення до України", - наголосив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Від березня 2022 року ЄС надав притулок для понад 4 млн біженців з України на підставі Директиви про тимчасовий захист. Термін дії цього захисту мав завершитися 4 березня 2026 року, але тепер буде продовжений до 4 березня 2027.

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Нове продовження терміну дії захисту не змінює умов початкового рішення, ухваленого у березні 2022 року стосовно тих категорій осіб, на яких поширюється цей тимчасовий захист, і не змінює їхніх прав.

Разом з тим, держави-члени ЄС обговорюють рекомендацію Ради ЄС щодо підготовки до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту). Ця рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід до інших правових статусів (статусів проживання), створення умов для поступового повернення до України та активізація надання інформації про доступні варіанти.

Тепер очікується, що Рада ЄС формально схвалить рішення про продовження тимчасового захисту на одному із своїх наступних засідань.

Українські біженці у Європі

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Європейська комісія виступила із пропозицією продовжити тимчасовий захист ще на один рік - до 4 березня 2027 року, оскільки Росія продовжує здійснювати незаконні атаки, і ситуація в Україні залишається нестійкою.

Статус українців визначається ухваленою в березні 2022 року ЄС Директивою про тимчасовий захист. Вона від самого початку розглядалася як тимчасове рішення для негайного надання колективного захисту людям, які рятуються від війни. Цей термін мав спливати у березні 2026 року. При цьому, за зачиненими дверима набирають обертів розмови про "стратегії виходу" з цієї ситуації.

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