Брюсель хоче створити підґрунтя для повернення українців до України і відбудови їхніх домівок, як тільки цьому сприятиме ситуація з безпекою в Україні.

Тимчасовий захист для українців, які перебувають в країнах-членах Європейського Союзу, необхідно продовжити ще на один рік - до 4 березня 2027 року. Із відповідною пропозицією виступила Європейська комісія.

Зокрема, Єврокомісія визначає спільний європейський шлях для майбутнього українських біженців в ЄС. Це має забезпечити стабільність та продовження захисту, одночасно створити умови для відходу від тимчасового захисту після появи необхідних умов.

Як наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з 2022 року для українців, які тікали від агресивної війни Росії проти України, в ЄС створили захист і продовжують дотримуватися цієї політики.

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"І разом з Україною ми створюємо підґрунтя, щоб люди могли повернутися і відбудувати їхні домівки, як тільки це буде безпечно", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас, оскільки Росія продовжує здійснювати незаконні атаки, і ситуація в Україні залишається нестійкою, Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від агресивної війни Росії проти України на ще один рік - до 4 березня 2027 року.

Щоб пропозиція Єврокомісії вступила в силу, її має схвалити Рада Європейського союзу, яка складається із 27 профільних міністрів - по одному від кожної країни-члена.

Правовий статус українців у Європі

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі розглядають варіанти майбутнього правового статусу тих українців, які виїхали за кордон через початок російсько-української війни і осіли в країнах ЄС.

Статус українців визначається ухваленою в березні 2022 року ЄС Директивою про тимчасовий захист. Вона від самого початку розглядалася як тимчасове рішення для негайного надання колективного захисту людям, які рятуються від війни. Цей термін мав спливати у березні 2026 року. При цьому, за зачиненими дверима набирають обертів розмови про "стратегії виходу" з цієї ситуації.

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